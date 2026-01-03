В конгрессе обвинили администрацию Трампа во лжи на брифингах по Венесуэле

Сенатор Энди Ким написал в X: «Несколько недель назад секретари Рубио и Хегсет смотрели каждому сенатору в глаза и говорили, что дело не в смене режима. Я не доверял им тогда, и теперь мы видим, что они откровенно лгали конгрессу». С ним согласился конгрессмен Джейсон Кроу, демократ из комитета палаты представителей по вооруженным силам и разведке. «Администрация Трампа неоднократно лгала конгрессу и американскому народу о Венесуэле. Снова и снова официальные лица свидетельствовали, что речь не шла о смене режима», – сказал он.