В конгрессе обвинили администрацию Трампа во лжи на брифингах по Венесуэле
Демократы в конгрессе США обвинили администрацию президента Дональда Трампа в том, что она лгала на предыдущих закрытых брифингах по Венесуэле, передает CNN.
Они настаивают, что госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет заявляли членам конгресса, что смена режима не является их целью. Член комитета сената по международным отношениям Джин Шахин предупредила, что конгресс находится в неведении относительно любой «долгосрочной стратегии» по Венесуэле, и заявила, что администрация «постоянно вводила их [парламентариев] в заблуждение».
Сенатор Энди Ким написал в X: «Несколько недель назад секретари Рубио и Хегсет смотрели каждому сенатору в глаза и говорили, что дело не в смене режима. Я не доверял им тогда, и теперь мы видим, что они откровенно лгали конгрессу». С ним согласился конгрессмен Джейсон Кроу, демократ из комитета палаты представителей по вооруженным силам и разведке. «Администрация Трампа неоднократно лгала конгрессу и американскому народу о Венесуэле. Снова и снова официальные лица свидетельствовали, что речь не шла о смене режима», – сказал он.
Сенатор Крис Кунс, главный демократ в подкомитете сената по ассигнованиям в области обороны, также заявил, что администрация предоставила законодателям «ложную» информацию. «Военная операция по захвату и свержению президента, даже нелегитимного, – это акт войны, который должен быть санкционирован конгрессом», – заявил Кунс.
Демократы также потребовали немедленного брифинга об операции и плане администрации по устранению последствий похищения Мадуро. Сенат должен вернуться с перерыва в понедельник, а палата представителей – во вторник.
Как напоминает CNN, после брифинга, проведенного Рубио и Хегсетом в декабре перед праздничным перерывом, сенаторы от обеих партий заявили, что ушли без четкого понимания того, работает ли администрация активно над сменой режима в Венесуэле.
В то время сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин настаивал, что о смене режима «никогда не шло речи» на брифинге со всеми сенаторами, а сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что докладчики были «очень осторожны на том брифинге, чтобы не забегать вперед в отношении будущих военных планов».
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.
Российский МИД призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для решения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.