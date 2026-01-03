Газета
Министр иностранных дел Белоруссии обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Ведомости

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Министры обсудили ситуацию в Венесуэле, сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

«Сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего уважения суверенитета и территориальной целостности государств», – говорится в сообщении.

Как указал МИД Белоруссии, Москва и Минск по итогам разговора договорились о координации усилий в геополитической сфере, в том числе на площадке ООН. Стороны попытаются добиться возвращения ситуации вокруг Венесуэлы в правовое русло.

Главные заявления Трампа об операции в Венесуэле

Политика / Международные новости

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

Российский МИД призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для решения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.

