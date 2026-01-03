Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро

В эфире Fox News Трамп рассказал, что Мадуро и Флорес сейчас находятся на борту Iwo Jima, направляющегося в Нью-Йорк. «Их доставили вертолеты, и они совершили приятный полет на вертолете – я уверен, им понравилось. Но они, они убили много людей, помните об этом», – добавил он.