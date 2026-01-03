Газета
Главная / Политика /

Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро

Ведомости

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию венесуэльского лидера Николаса Мадуро, захваченного американскими войсками. Он находится на борту военного корабля США Iwo Jima.

На фото видно, что на глазах Мадуро повязка, а на голове шумоподавляющие наушники.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес.

Truth Social

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Позже стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям, предъявленным ему в США.

В эфире Fox News Трамп рассказал, что Мадуро и Флорес сейчас находятся на борту Iwo Jima, направляющегося в Нью-Йорк. «Их доставили вертолеты, и они совершили приятный полет на вертолете – я уверен, им понравилось. Но они, они убили много людей, помните об этом», – добавил он.

Читайте также:МИД России призвал США освободить Мадуро и его жену
