NYT: в декабре Мадуро отверг предложение США эвакуироваться в Турцию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце декабря 2025 г. отклонил предложение США покинуть страну и отправиться в Турцию. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.
Отмечается, что Мадуро должен был отправиться в Турцию в рамках сделки, предложенной 23 декабря 2025 г. Но, по словам источника, он «в гневе отверг этот план». Собеседник NYT назвал очевидным, что «Мадуро не настроен серьезно».
Издание пишет, что провал переговоров «подготовил почву для операции по задержанию», в результате которой Мадуро доставили в США и заключили под стражу в Бруклине по обвинению в торговле наркотиками.
Утром 3 января американские силы атаковали территорию Венесуэлы. В ходе ударов Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. Генпрокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и его жену привлекут к ответственности. Им инкриминируется, в частности, участие в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Обвинения предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.
3 января президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США берет на себя управление Венесуэлой на переходный период. 4 января Верховный суд Венесуэлы постановил немедленно передать все президентские полномочия вице-президенту Делси Родригес.