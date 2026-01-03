Газета
Главная / Политика /

Вице-президент Венесуэлы пообещала, что страна «никогда не будет колонией»

Ведомости

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая должна быть назначена на пост главы государства после похищения Николаса Мадуро, в обращении по государственному телевидению заявила, что страна «никогда не будет колонией» какой-либо нации.

Как передает Sky News, она также призвала освободить президента и его жену, назвав Мадуро «единственным президентом» Венесуэлы.

Родригес добавила, что Венесуэла открыта для уважительных отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, но только в рамках международного и венесуэльского законодательства.

Ранее Трамп заявлял, что Родригес сообщила госсекретарю Марко Рубио о готовности «сделать то, что мы считаем необходимым, чтобы снова сделать Венесуэлу великой».

Главные заявления Трампа об операции в Венесуэле

Политика / Международные новости

Обращение, по данным телеканала, было записано в Каракасе. В трансляции Родригес показали вместе с ее братом Хорхе Родригесом, главой национальной ассамблеи, а также министрами иностранных дел, внутренних дел и обороны.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Американский спецназ на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

Российский МИД призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для решения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.

