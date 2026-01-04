Военные США убили значительную часть охраны Мадуро при его похищении
Военнослужащие США расправились со значительной частью охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро при его похищении. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, его обращение транслировал телеканал Telesur.
По словам Лопеса, при захвате Мадуро были «хладнокровно» убиты люди из его команды безопасности – солдаты и невинные граждане, в том числе женщины.
«Национальные вооруженные силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро, конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла, нашего главнокомандующего, а также его жены, первой леди, доктора Силии Флорес де Мадуро», – подчеркнул министр (цитата по ТАСС).
3 января американские силы атаковали Венесуэлу. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма посредством наркоторговли. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ТАСС, что ООН не способна повлиять на события, подобные агрессии США против Венесуэлы. По его словам, ООН не имеет механизмов для решения таких вопросов не «в последнее время», а «с момента своего создания».