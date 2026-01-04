Военные США убили значительную часть охраны Мадуро при его похищении

3 января американские силы атаковали Венесуэлу. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма посредством наркоторговли. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.