Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вучич заявил о неработоспособности международного права после атаки на Венесуэлу

Ведомости

События в Венесуэле продемонстрировали, что международный правовой порядок и Устав ООН не функционируют. В мире доминирует право сильнейшего и это единственный принцип современной политики, заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова приводит RTS.

По словам Вучича, в отношении ситуации в Венесуэле позиция Сербии ясна: страна хочет дружбы как с США, так и со всеми странами мира, но именно ей решать, когда происходит нарушение международного права.

4 января Вучич также заявил, что Сербия планирует за ближайшие полтора года практически вдвое увеличить свои военные мощности.

Силы США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США. Тогда же президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь