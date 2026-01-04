Вучич заявил о неработоспособности международного права после атаки на Венесуэлу
События в Венесуэле продемонстрировали, что международный правовой порядок и Устав ООН не функционируют. В мире доминирует право сильнейшего и это единственный принцип современной политики, заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова приводит RTS.
По словам Вучича, в отношении ситуации в Венесуэле позиция Сербии ясна: страна хочет дружбы как с США, так и со всеми странами мира, но именно ей решать, когда происходит нарушение международного права.
4 января Вучич также заявил, что Сербия планирует за ближайшие полтора года практически вдвое увеличить свои военные мощности.
Силы США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США. Тогда же президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.