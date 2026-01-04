Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вучич объявил о планах Сербии удвоить свой военный потенциал

Ведомости

Сербия намерена за ближайшие полтора года практически вдвое нарастить свои военные мощности. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, подводя итоги заседания Совета национальной безопасности.

По словам Вучича, в ближайший период произойдет существенное укрепление военных возможностей страны. На заседании обсуждались шаги по усилению армии и оборонного потенциала.

«Мы говорили о том, как дальше комплектовать наши специальные подразделения, как продолжать вооружение и оснащение. У нас будут дополнительные вложения в собственную военную промышленность», – сказал сербский лидер (цитата по ТАСС).

Вучич также сообщил о принятии решений по созданию стратегических запасов, которые должны быть пополнены не только продовольствием, но и боеприпасами и выведены на значительно более высокий уровень.

В апреле 2025 г. Сербия и Венгрия подписали документ в сфере обороны. Вучич говорил, что соглашение будет иметь продолжение в дальнейшем сближении и создании военного альянса или союза двух стран. По его словам, документ «конкретизирует и реализует достигнутую в 2023 г. договоренность о стратегическом сотрудничестве в области обороны».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь