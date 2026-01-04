Вучич объявил о планах Сербии удвоить свой военный потенциал

В апреле 2025 г. Сербия и Венгрия подписали документ в сфере обороны. Вучич говорил, что соглашение будет иметь продолжение в дальнейшем сближении и создании военного альянса или союза двух стран. По его словам, документ «конкретизирует и реализует достигнутую в 2023 г. договоренность о стратегическом сотрудничестве в области обороны».