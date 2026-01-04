Вучич объявил о планах Сербии удвоить свой военный потенциал
Сербия намерена за ближайшие полтора года практически вдвое нарастить свои военные мощности. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, подводя итоги заседания Совета национальной безопасности.
По словам Вучича, в ближайший период произойдет существенное укрепление военных возможностей страны. На заседании обсуждались шаги по усилению армии и оборонного потенциала.
«Мы говорили о том, как дальше комплектовать наши специальные подразделения, как продолжать вооружение и оснащение. У нас будут дополнительные вложения в собственную военную промышленность», – сказал сербский лидер (цитата по ТАСС).
Вучич также сообщил о принятии решений по созданию стратегических запасов, которые должны быть пополнены не только продовольствием, но и боеприпасами и выведены на значительно более высокий уровень.
В апреле 2025 г. Сербия и Венгрия подписали документ в сфере обороны. Вучич говорил, что соглашение будет иметь продолжение в дальнейшем сближении и создании военного альянса или союза двух стран. По его словам, документ «конкретизирует и реализует достигнутую в 2023 г. договоренность о стратегическом сотрудничестве в области обороны».