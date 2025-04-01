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Сербия и Венгрия подписали соглашение в сфере обороны

Ведомости

Между Сербией и Венгрией был подписан документ в сфере обороны. По словам президента Сербии Александра Вучича, соглашение будет иметь продолжение в дальнейшем сближении и создании военного альянса или союза двух стран, сообщает «Sputnik Сербия».

Документ был подписан во Дворце Сербии в Белграде министрами обороны Сербии и Венгрии Братиславом Гашичем и Криштофом Салаи-Бобровницки в присутствии Вучича.

По словам Вучича, подписанный документ «конкретизирует и реализует достигнутую в 2023 г. договоренность о стратегическом сотрудничестве в области обороны».

«Стратегическое сотрудничество между Сербией и Венгрией в области обороны является одним из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Из всех стран региона Сербия, по количеству и важности совместных мероприятий, имеет наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны с Венгрией», – сказал Вучич.

Ключевыми элементами этих отношений сербский лидер назвал военное сотрудничество, отражающееся в проведении двусторонних и многонациональных учений, и военно-техническое взаимодействие в сфере закупок систем и вооружений. По его словам, две страны согласовали 79 мероприятий на 2025 г., что почти вдвое превышает показатель 2023 г. (48).

Салаи-Бобровницки, в свою очередь, заявил, что план двустороннего военного сотрудничества поднял взаимодействие Венгрии и Сербии на еще более высокий уровень. По его словам, Будапешт выступает за расширение Евросоюза и за присоединение Сербии к объединению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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