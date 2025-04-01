Сербия и Венгрия подписали соглашение в сфере обороны

Ключевыми элементами этих отношений сербский лидер назвал военное сотрудничество, отражающееся в проведении двусторонних и многонациональных учений, и военно-техническое взаимодействие в сфере закупок систем и вооружений. По его словам, две страны согласовали 79 мероприятий на 2025 г., что почти вдвое превышает показатель 2023 г. (48).