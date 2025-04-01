Сербия и Венгрия подписали соглашение в сфере обороны
Между Сербией и Венгрией был подписан документ в сфере обороны. По словам президента Сербии Александра Вучича, соглашение будет иметь продолжение в дальнейшем сближении и создании военного альянса или союза двух стран, сообщает «Sputnik Сербия».
Документ был подписан во Дворце Сербии в Белграде министрами обороны Сербии и Венгрии Братиславом Гашичем и Криштофом Салаи-Бобровницки в присутствии Вучича.
По словам Вучича, подписанный документ «конкретизирует и реализует достигнутую в 2023 г. договоренность о стратегическом сотрудничестве в области обороны».
«Стратегическое сотрудничество между Сербией и Венгрией в области обороны является одним из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Из всех стран региона Сербия, по количеству и важности совместных мероприятий, имеет наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны с Венгрией», – сказал Вучич.
Ключевыми элементами этих отношений сербский лидер назвал военное сотрудничество, отражающееся в проведении двусторонних и многонациональных учений, и военно-техническое взаимодействие в сфере закупок систем и вооружений. По его словам, две страны согласовали 79 мероприятий на 2025 г., что почти вдвое превышает показатель 2023 г. (48).
Салаи-Бобровницки, в свою очередь, заявил, что план двустороннего военного сотрудничества поднял взаимодействие Венгрии и Сербии на еще более высокий уровень. По его словам, Будапешт выступает за расширение Евросоюза и за присоединение Сербии к объединению.