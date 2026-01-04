Медведев: ООН не может решать ситуации, подобные атаке на Венесуэлу

3 января США атаковали Венесуэлу. Президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США. Тогда же президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.