Медведев: ООН не может решать ситуации, подобные атаке на Венесуэлу
ООН не способна повлиять на события, подобные агрессии США против Венесуэлы. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ТАСС.
По словам Медведева, ООН не обладает механизмами для решения таких вопросов не «в последнее время», а «с момента своего создания».
«Ни разу грозные резолюции ООН не заставляли стороны сложить оружие, отказаться от методов международного терроризма, прекратить геноцид целых народов», – ответил Медведев на вопрос, значит ли что-то осуждение в ООН атаки на Венесуэлу.
Зампред Собвеза добавил, что уже не раз говорилось о необходимости реальных и действенных механизмов в рамках международного права, позволяющим обеспечить миллиардам людей на Земле спокойную, безопасную, достойную жизнь. Вместе с тем, по словам Медведева, основополагающие документы ООН «во многом так и остались благими намерениями, мостящими дорогу в ад».
Ранее 4 января президент Сербии Александр Вучич заявил, что события в Венесуэле продемонстрировали нефункциональность международного правового порядка и Устава ООН.
3 января США атаковали Венесуэлу. Президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США. Тогда же президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.