Чем примечателен следственный изолятор в Бруклине, куда доставили Мадуро

Чем примечателен следственный изолятор в Бруклине, куда доставили МадуроВ Метрополитенском центре содержания сидели рэпер P. Diddy и экс-президент Гондураса Эрнандес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес доставлены в Метрополитенский центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине (Нью-Йорк) после военной операции США в Боливарианской Республике. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», ввозе кокаина, владении оружием и взрывными устройствами. Ожидается, что захваченный лидер и его супруга предстанут перед федеральным судом Манхэттена уже 5 января. Что известно о следственном изоляторе, где находится Мадуро, и какие известные личности ранее там содержались – в справке «Ведомостей».
Метрополитенский следственный изолятор (MDC) открылся в начале 1990-х на территории бывшего складского производственного комплекса. В учреждении преимущественно содержатся лица, ожидающие судебного разбирательства в судах Манхэттена и Бруклина либо перевода в место постоянного отбывания наказания после вынесения приговора. Часть заключенных отбывает наказание непосредственно в MDC – при условии, что совершенное ими преступление было нетяжким, продолжительность срока минимальна, а сам заключенный проживает недалеко от учреждения.
Изолятор рассчитан на содержание как мужчин, так и женщин. В учреждении есть помещения для отдыха на свежем воздухе, медицинский блок с кабинетами для осмотра и стоматологическим кабинетом. Также имеется отдельное крыло для образовательных программ и тюремная библиотека.
Инциденты в Метрополитенском центре содержания
MDC попал во внимание общественности зимой 2019 г., когда из-за пожара в электросети отопление в комплексе отключилось на семь дней.
В июне 2020 г. заключенный Джамель Флойд скончался после того, как сотрудники исправительного учреждения распылили перцовый баллончик. Минюст США тогда признал, что действия надзирателей не соответствовали внутренним правилам, но не обнаружил состава административного правонарушения.
В апреле 2023 г. был арестован один из сотрудников учреждения. Как установил суд, он брал взятки от заключенных в обмен на контрабанду наркотиков, сигарет и сотовых телефонов.
В июле 2024 г. заключенный по имени Уриэль Уайт получил смертельное ранение ножом в шею в ходе ссоры из-за наркотиков на территории учреждения. Спустя шесть недель после этого 36-летний арестант Эдвин Кордеро умер из-за многочисленных травм, нанесенных в драке. Адвокат погибшего связал произошедшее с переполненностью американских тюрем, нехваткой персонала и «отсутствием политической воли» для улучшения ситуации.
В августе того же года окружной судья Гэри Р. Браун, рассматривая дело о налоговом мошенничестве Гэри Колуччи, назначил обвиняемому девять месяцев лишения свободы. Однако в вердикте было оговорено, что приговор будет заменен на домашнее заключение, если Управление федеральных тюрем направит Колуччи в MDC. По данным PBS, в 2021-2024 гг. в этом центре содержания покончили с собой как минимум четыре человека.
Известные арестанты
По официальным данным, в настоящее время в изоляторе содержатся 1336 заключенных. При этом MDC известен тем, что в его стенах ожидали приговора или перевода в исправительное учреждение ряд резонансных фигурантов.
Так, в сентябре 2024 г. в изолятор поступил арестованный рэпер P. Diddy (Шон Комбс). В октябре 2025 г. суд приговорил его к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Как сообщали СМИ, исполнитель содержался в специальном отделении комплекса – для лиц, нуждающихся в особой защите. Его сокамерником стал Сэм Бэнкман-Фрид – бывший криптовалютный миллиардер и основатель биржи FTX. В марте 2024 г. он получил 25 лет тюремного заключения за мошенничество, заговор и отмывание денег.
В декабре 2024 г. в MDC был доставлен Луиджи Манджоне – предполагаемый убийца гендиректора страховщика UnitedHealth Брайана Томпсона. Изначально Манджоне предстал перед судом Пенсильвании после задержания в городе Алтуна. Позже прокуратура Манхэттена предъявила ему обвинения, среди которых – терроризм. Следствие считает, что убийство было направлено на запугивание граждан или давление на государственную политику, в частности, в сфере медицинского страхования. По законам штата Нью-Йорк максимальное наказание в этом деле – пожизненное заключение без права на УДО. При этом генеральная прокуратура США поручила федеральным прокурорам добиваться смертной казни для Манджоне.
Николас Мадуро станет не первым президентом латиноамериканской страны, оказавшимся в MDS. Так, в апреле 2022 г. в учреждение поступил экс-глава Гонудараса Хуан Орландо Эрнандес (занимал пост в 2014–2022 г.). Эрнандес был экстрадирован и осужден в США за содействие перевозке сотен тонн кокаина и защиту наркоторговцев. 1 декабря 2025 г. он вышел на свободу после полного помилования американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее, в 2020 г., в изоляторе содержался экс-министр общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна. После своей отставки тот переехал жить в США, где и был арестован. Следствие установило, что экс-чиновник получал от наркокартеля миллионные взятки за перевоз наркотиков в США. Суд приговорил его к 38 годам тюрьмы.
С весны 2021 г. по июль 2022 г. в MDC находилась Гислейн Максвелл – фигурантка дела Джеффри Эпштейна. Обвинение доказало ее участие в секс-торговле несовершеннолетними девушками. Суд приговорил Максвелл к 20 годам лишения свободы.