Чем примечателен следственный изолятор в Бруклине, куда доставили Мадуро

Так, в сентябре 2024 г. в изолятор поступил арестованный рэпер P. Diddy (Шон Комбс). В октябре 2025 г. суд приговорил его к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Как сообщали СМИ, исполнитель содержался в специальном отделении комплекса – для лиц, нуждающихся в особой защите. Его сокамерником стал Сэм Бэнкман-Фрид – бывший криптовалютный миллиардер и основатель биржи FTX. В марте 2024 г. он получил 25 лет тюремного заключения за мошенничество, заговор и отмывание денег.