Генпрокурор США просит казни подозреваемого в убийстве руководителя UnitedHealth

Такое решение будет соответствовать политике Дональда Трампа по борьбе с насильственной преступностью («Make America Safe Again»), отметила Бонди. Томпсон был застрелен в начале декабря возле отеля Hilton в Манхэттене. Поиск нападавшего занял несколько дней. Изначально Манджоне предстал перед судом Пенсильвании после задержания в McDonald’s в городе Алтуна. Позже прокуратура Манхэттена предъявила ему обвинения, среди которых – терроризм. Следствие утверждает, что действия Манджоне были направлены на запугивание граждан или давление на государственную политику, в частности в сфере медицинского страхования. По законам штата Нью-Йорк максимальное наказание в этом деле – пожизненное заключение без права на УДО.