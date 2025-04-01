Генпрокурор США просит казни подозреваемого в убийстве руководителя UnitedHealth
Генеральный прокурор США Пэм Бонди поручила федеральным прокурорам добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealth Брайана Томпсона – 26-летнего Луиджи Манджоне. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление главы ведомства.
Такое решение будет соответствовать политике Дональда Трампа по борьбе с насильственной преступностью («Make America Safe Again»), отметила Бонди. Томпсон был застрелен в начале декабря возле отеля Hilton в Манхэттене. Поиск нападавшего занял несколько дней. Изначально Манджоне предстал перед судом Пенсильвании после задержания в McDonald’s в городе Алтуна. Позже прокуратура Манхэттена предъявила ему обвинения, среди которых – терроризм. Следствие утверждает, что действия Манджоне были направлены на запугивание граждан или давление на государственную политику, в частности в сфере медицинского страхования. По законам штата Нью-Йорк максимальное наказание в этом деле – пожизненное заключение без права на УДО.
Но параллельно возбуждено федеральное дело, которое рассматривается в суде Южного округа Нью-Йорка и предусматривает смертную казнь. Здесь обвинение делает акцент на преследовании жертвы: следствие считает, что Манджоне целенаправленно выслеживал Томпсона перед убийством. Как отмечают эксперты в комментарии The New York Times (NYT), обычно в таких случаях федеральное разбирательство прекращается, если суд штата назначает пожизненное заключение. Но в свете приоритетов новой администрации власти могут продолжить процесс, чтобы добиться смертного приговора.
15 января сообщалось, что акционеры и аналитики ждут от страховой компании UnitedHealth подробностей прогноза на 2025 г. после убийства ее руководителя. Аналитик UBS Эй Джей Райс заявил, что инвесторы хотят быть уверенными в дальнейших перспективах страховой компании. Reuters отмечал, что сфера медицинского страхования в США больше года сталкивается с проблемой высоких расходов на медобслуживание.