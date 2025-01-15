Акционеры UnitedHealth ждут прогноза на 2025 год после убийства руководителя

Reuters отмечает, что сфера медицинского страхования в США больше года сталкивается с проблемой высоких расходов на медобслуживание. «Особенно в государственных планах Medicare для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, поскольку многие люди откладывали лечение из-за пандемии COVID-19», – добавили в агентстве.