Акционеры UnitedHealth ждут прогноза на 2025 год после убийства руководителя
Акционеры и аналитики ждут от страховой компании UnitedHealth подробностей прогноза на 2025 г. после убийства ее топ-менеджера Брайана Томпсона в декабре 2024 г. Об этом пишет Reuters.
Сейчас представители рынка задают вопросы, не окажется ли UnitedHealth под давлением на фоне критики системы медицинского страхования, которая активизировалась после убийства Томпсона.
Аналитик UBS Эй Джей Райс заявил, что инвесторы хотят быть уверенными в дальнейших перспективах страховой компании: «Более подробная информация о двух сложных областях – [национальных программах медстрахования в США] Medicare и Medicaid – станет важной основой для уверенности в этом прогнозе».
Reuters отмечает, что сфера медицинского страхования в США больше года сталкивается с проблемой высоких расходов на медобслуживание. «Особенно в государственных планах Medicare для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, поскольку многие люди откладывали лечение из-за пандемии COVID-19», – добавили в агентстве.
Эксперты, опрошенные Reuters, ожидают, что 16 января UnitedHealth отчитается о прибыли за IV квартал 2024 г. в размере $6,72 на акцию и выручке в размере $101,76 млрд. Вместе с тем, акции компании упали на 11% со дня убийства Томпсона.
50-летнего Томпсона застрелили в Нью-Йорке утром 4 декабря 2024 г. около отеля Hilton на Манхэттене. Неизвестный в маске выстрелил в Томпсона и скрылся, на месте убийства нашли три патрона 9-мм калибра и три гильзы.
Подозреваемого задержали 9 декабря, им оказался 26-летний Луиджи Манджоне. CNN со ссылкой на начальника детективов полиции Нью-Йорка Джозефа Кенни сообщил, что пистолет, из которого был убит Томпсон, мог быть напечатан на 3D-принтере. Предварительно, убийство было совершено по мотивам идеологической ненависти.