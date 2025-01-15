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Акционеры UnitedHealth ждут прогноза на 2025 год после убийства руководителя

Ведомости

Акционеры и аналитики ждут от страховой компании UnitedHealth подробностей прогноза на 2025 г. после убийства ее топ-менеджера Брайана Томпсона в декабре 2024 г. Об этом пишет Reuters.

Сейчас представители рынка задают вопросы, не окажется ли UnitedHealth под давлением на фоне критики системы медицинского страхования, которая активизировалась после убийства Томпсона.

Аналитик UBS Эй Джей Райс заявил, что инвесторы хотят быть уверенными в дальнейших перспективах страховой компании: «Более подробная информация о двух сложных областях – [национальных программах медстрахования в США] Medicare и Medicaid – станет важной основой для уверенности в этом прогнозе».

Reuters отмечает, что сфера медицинского страхования в США больше года сталкивается с проблемой высоких расходов на медобслуживание. «Особенно в государственных планах Medicare для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, поскольку многие люди откладывали лечение из-за пандемии COVID-19», – добавили в агентстве.

Эксперты, опрошенные Reuters, ожидают, что 16 января UnitedHealth отчитается о прибыли за IV квартал 2024 г. в размере $6,72 на акцию и выручке в размере $101,76 млрд. Вместе с тем, акции компании упали на 11% со дня убийства Томпсона.

50-летнего Томпсона застрелили в Нью-Йорке утром 4 декабря 2024 г. около отеля Hilton на Манхэттене. Неизвестный в маске выстрелил в Томпсона и скрылся, на месте убийства нашли три патрона 9-мм калибра и три гильзы.

Подозреваемого задержали 9 декабря, им оказался 26-летний Луиджи Манджоне. CNN со ссылкой на начальника детективов полиции Нью-Йорка Джозефа Кенни сообщил, что пистолет, из которого был убит Томпсон, мог быть напечатан на 3D-принтере. Предварительно, убийство было совершено по мотивам идеологической ненависти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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