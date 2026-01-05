МИД России рекомендовал гражданам не летать в Венесуэлу
Гражданам России настоятельно рекомендуется не посещать Венесуэлу «без крайней необходимости». Соответствующее предупреждение посольства России в Каракасе опубликовал департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России.
Отмечается, что рекомендация опубликована в связи с «вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак».
США атаковали Венесуэлу 3 января. Вашингтон вывез президента Николаса Мадуро и его жену из страны. Их обвиняют в финансировании терроризма через наркоторговлю. В США намерены привлечь их к ответственности.
4 января The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника писала, что число погибших в результате военной операции США в Венесуэле увеличилось до 80 человек.