Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД России рекомендовал гражданам не летать в Венесуэлу

Ведомости

Гражданам России настоятельно рекомендуется не посещать Венесуэлу «без крайней необходимости». Соответствующее предупреждение посольства России в Каракасе опубликовал департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России.

Отмечается, что рекомендация опубликована в связи с «вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак».

США атаковали Венесуэлу 3  января. Вашингтон вывез президента Николаса Мадуро и его жену из страны. Их обвиняют в финансировании терроризма через наркоторговлю. В США намерены привлечь их к ответственности.

4 января The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника писала, что число погибших в результате военной операции США в Венесуэле увеличилось до 80 человек.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её