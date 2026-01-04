Число жертв атаки США на Венесуэлу выросло до 80
Число погибших в результате военной операции США, проведенной в субботу с целью захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, возросло до 80 человек. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.
По его словам, среди жертв есть как гражданские лица, так и сотрудники силовых структур. Он добавил, что число погибших может еще вырасти.
4 января министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что спецназ США убил значительную часть охраны Мадуро во время операции по его похищению.
США атаковали Венесуэлу 3 января. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.
Трамп затем объявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой и будут продавать ее нефть другим странам. Но вице-президент страны, ставшая временным лидером, Дельси Родригес отвергла эти планы, пообещав защищать национальные ресурсы и независимость Венесуэлы.