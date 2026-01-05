Газета
Политика

Постпред России при ООН назвал похищение Мадуро разбоем

Небензя предупредил о риске возвращения мира в эпоху бесправия
Ведомости

Постоянный представитель России при ОНН Василий Небензя назвал разбоем действия Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет ТАСС.

В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле Небензя подчеркнул, что разбой в отношении Мадуро стал предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония. От этого продолжают страдать десятки государств в различных регионах мира, указал он.

Небензя напомнил, что Россия осуждает вооруженную операцию против Венесуэлы.

Последствия ударов США по Венесуэле
В ночь на 3 января вооруженные силы США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу. Прозвучало как минимум семь взрывов, очевидцы засняли в небе над городом военные вертолеты. По данным СМИ, американцы атаковали авиационные и морские базы, парламент и аэропорт, мавзолей бывшего президента Уго Чавеса и другие объекты. Глава венесуэльского МИДа Иван Хиль заявил, что целью нападения являются захват стратегических ресурсов и попытка «насильственно сломить политическую независимость страны». В республике введено чрезвычайное положение. Как заявил президент США Дональд Трамп, венесуэльский лидер Николас Мадуро был захвачен и вместе с супругой вывезен из страны.
1  / 8

В ночь на 3 января вооруженные силы США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу. Прозвучало как минимум семь взрывов, очевидцы засняли в небе над городом военные вертолеты. По данным СМИ, американцы атаковали авиационные и морские базы, парламент и аэропорт, мавзолей бывшего президента Уго Чавеса и другие объекты. Глава венесуэльского МИДа Иван Хиль заявил, что целью нападения являются захват стратегических ресурсов и попытка «насильственно сломить политическую независимость страны». В республике введено чрезвычайное положение. Как заявил президент США Дональд Трамп, венесуэльский лидер Николас Мадуро был захвачен и вместе с супругой вывезен из страны. / AFP

США атаковали Венесуэлу 3 января. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.

Президент США Дональд Трамп затем объявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой и будут продавать ее нефть другим странам. Но вице-президент страны, ставшая временным лидером, Дельси Родригес отвергла эти планы, пообещав защищать национальные ресурсы и независимость Венесуэлы.

В результате атаки США погибло 80 человек, сообщала The New York Times. Среди жертв есть как гражданские, так и сотрудники охраны венесуэльского президента.

Российский МИД после атаки призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу Силию Флорес. В МИДе подчеркнули необходимость создания условий для разрешения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.

