Постпред России при ООН назвал похищение Мадуро разбоем

Постпред России при ООН назвал похищение Мадуро разбоемНебензя предупредил о риске возвращения мира в эпоху бесправия
Постоянный представитель России при ОНН Василий Небензя назвал разбоем действия Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет ТАСС.
В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле Небензя подчеркнул, что разбой в отношении Мадуро стал предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония. От этого продолжают страдать десятки государств в различных регионах мира, указал он.
Небензя напомнил, что Россия осуждает вооруженную операцию против Венесуэлы.
США атаковали Венесуэлу 3 января. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.
Президент США Дональд Трамп затем объявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой и будут продавать ее нефть другим странам. Но вице-президент страны, ставшая временным лидером, Дельси Родригес отвергла эти планы, пообещав защищать национальные ресурсы и независимость Венесуэлы.
В результате атаки США погибло 80 человек, сообщала The New York Times. Среди жертв есть как гражданские, так и сотрудники охраны венесуэльского президента.
Российский МИД после атаки призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу Силию Флорес. В МИДе подчеркнули необходимость создания условий для разрешения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.