Постпред России при ООН назвал похищение Мадуро разбоем

1 / 8

В ночь на 3 января вооруженные силы США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу. Прозвучало как минимум семь взрывов, очевидцы засняли в небе над городом военные вертолеты. По данным СМИ, американцы атаковали авиационные и морские базы, парламент и аэропорт, мавзолей бывшего президента Уго Чавеса и другие объекты. Глава венесуэльского МИДа Иван Хиль заявил, что целью нападения являются захват стратегических ресурсов и попытка «насильственно сломить политическую независимость страны». В республике введено чрезвычайное положение. Как заявил президент США Дональд Трамп, венесуэльский лидер Николас Мадуро был захвачен и вместе с супругой вывезен из страны. / AFP