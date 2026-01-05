Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Гутерриш: США нарушили нормы международного права при атаке на Венесуэлу

Ведомости

США нарушили нормы международного права во время военной операции в Венесуэле, пишет «РИА Новости» со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность тем, что нормы международного права были нарушены во время военной операции США 3 января. Слова генсека ООН привела его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло во время заседания Совбеза.

США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Американские силы захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

Президент Колумбии Густаво Петро выразил поддержку Венесуэле и призвал к созыву заседания Совета Безопасности ООН. Президент Кубы Мигель Диас-Канель потребовал срочной реакции международного сообщества в ответ на американское нападение на Венесуэлу. МИД России также осудил нападение США на Венесуэлу. Власти Франции назвали захват Мадуро нарушением принципов международного права.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте