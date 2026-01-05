Гутерриш: США нарушили нормы международного права при атаке на Венесуэлу
США нарушили нормы международного права во время военной операции в Венесуэле, пишет «РИА Новости» со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность тем, что нормы международного права были нарушены во время военной операции США 3 января. Слова генсека ООН привела его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло во время заседания Совбеза.
США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Американские силы захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.
Президент Колумбии Густаво Петро выразил поддержку Венесуэле и призвал к созыву заседания Совета Безопасности ООН. Президент Кубы Мигель Диас-Канель потребовал срочной реакции международного сообщества в ответ на американское нападение на Венесуэлу. МИД России также осудил нападение США на Венесуэлу. Власти Франции назвали захват Мадуро нарушением принципов международного права.