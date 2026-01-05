При захвате Мадуро погибли 32 гражданина Кубы

США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.