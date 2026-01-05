Газета
При захвате Мадуро погибли 32 гражданина Кубы

32 гражданина Кубы погибли во время ударов США по Венесуэле, в ходе которых был захвачен президент Николас Мадуро. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице кубинского правительства в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В заявлении говорится, что граждане Кубы погибли в ходе боевых действий, выполняя задания по просьбе венесуэльских коллег в составе революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел. В связи с гибелью соотечественников Гавана объявила 5 и 6 января днями национального траура, подробности похорон будут объявлены позже.

США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.

3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил действия США, назвав их «государственным терроризмом против храброго венесуэльского народа». 4 января он заявил, что кубинцы готовы воевать за Венесуэлу.

