Политика

Власти Франции назвали захват Мадуро нарушением принципов международного права

Ведомости

Правительство Франции считает, что операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро идет вразрез международному праву, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина республики Мод Брежон.

Брежон также отметила, что Николас Мадуро несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Она добавила, что Венесуэле необходимо предоставить возможность построить будущее без Мадуро, причем переход должен пройти в мирной и демократической форме.

3  января США совершили атаку на Венесуэлу: Мадуро и его жена были задержаны и вывезены американскими силами. Их обвиняют в финансировании терроризма через наркоторговлю. В США намерены привлечь их к ответственности.

