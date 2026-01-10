Минпромторг может выделить РЖД средства на закупку техники

По итогам девяти месяцев 2025 г. чистая прибыль РЖД снизилась в 4,2 раза относительно аналогичного периода 2024 г. и достигла 24,9 млрд руб. Суммарные доходы увеличились на 10,6% год к году до 2,7 трлн руб. Долгосрочные обязательства компании увеличились до 2,6 трлн руб.