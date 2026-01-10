Минпромторг может выделить РЖД средства на закупку техники
Минпромторг может направить РЖД дополнительные средства на закупку локомотивов. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
«Что касается подвижного состава – напомню, в 2025 г. мы дополнительно выделили 15 млрд руб., чтобы обеспечить минимально необходимый объем закупки локомотивов и электропоездов со стороны РЖД», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В прошлом году компании уже выделили 15 млрд руб. из резервов Минпромторга на закупку локомотивов и пассажирского подвижного состава.
По итогам девяти месяцев 2025 г. чистая прибыль РЖД снизилась в 4,2 раза относительно аналогичного периода 2024 г. и достигла 24,9 млрд руб. Суммарные доходы увеличились на 10,6% год к году до 2,7 трлн руб. Долгосрочные обязательства компании увеличились до 2,6 трлн руб.
Инвестиционная программа компании на 2026 г. составит 713,6 млрд руб. Основную часть – 531,4 млрд руб. – направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Туда входят 288 млрд руб. инвестиций на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и пр.