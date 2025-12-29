Инвестпрограмма РЖД сократится на 20% в 2026 году

«За последние несколько лет мы привыкли к крайне высоким объемам инвестпрограммы РЖД», – отмечает партнер и сооснователь Rollingstock Agency (RSA) Александр Поликарпов. С одной стороны, 713,6 млрд руб. – это больше годового объема вложений компании в любой год до 2020-го, с другой – это вдвое ниже рекордного 2024 г. и на 20% ниже 2025 г., рассуждает он.