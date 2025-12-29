Инвестпрограмма РЖД сократится на 20% в 2026 году

Инвестпрограмма РЖД сократится на 20% в 2026 годуОна составит 713,6 млрд рублей, решение об этом принял совет директоров компании
Основную часть, 531,4 млрд руб., направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Туда входят 288 млрд руб. инвестиций на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и пр.
Компания в следующем году планирует приобрести до 400 новых локомотивов и до 190 пассажирских вагонов. На это будет направлено 161,7 млрд руб. На проект высокоскоростной магистрали направят 120 млрд руб., на проекты по развитию магистральной инфраструктуры – 62,2 млрд руб.
Объем инвестиций РЖД в текущем году составил около 890 млрд руб., что стало на треть меньше 2024 г. (1,275 трлн руб.).
«За последние несколько лет мы привыкли к крайне высоким объемам инвестпрограммы РЖД», – отмечает партнер и сооснователь Rollingstock Agency (RSA) Александр Поликарпов. С одной стороны, 713,6 млрд руб. – это больше годового объема вложений компании в любой год до 2020-го, с другой – это вдвое ниже рекордного 2024 г. и на 20% ниже 2025 г., рассуждает он.
По словам эксперта, существенное сокращение инвестпрограммы было ожидаемо, учитывая текущие финансовое состояние РЖД, ее уровень долговой нагрузки и ставку ЦБ. Снижение инвестиций приведет к смещению вправо сроков реализации многих важных проектов развития, полагает эксперт. То есть темп повышения провозной способности на дефицитных направлениях, включая Восточный полигон, будет недостаточным и отрасль снова будут ждать ограничения, резюмирует Поликарпов.
Подвижной состав также будет приобретаться в минимально необходимом количестве, продолжает он. Производители вагонов второй год подряд будут фактически работать для сохранения компетенций, а не для прорывного развития, отметил эксперт.
Чистая прибыль РЖД за девять месяцев 2025 г. снизилась в 4,2 раза относительно аналогичного периода 2024 г. и достигла 24,9 млрд руб. Суммарные доходы увеличились на 10,6% год к году до 2,7 трлн руб. Долгосрочные обязательства компании увеличились до 2,6 трлн руб. В 2024 г. компания сократила чистую прибыль по МСФО втрое - до 50,7 млрд руб. после 170,1 млрд руб. в 2023 г.