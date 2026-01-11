Финский аэропорт закроют до конца марта из-за отсутствия туристов из России
Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии, столкнувшийся с трудностями из-за отсутствия российских туристов и находящийся под угрозой полного закрытия, будет неактивен как минимум до конца марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника аэропорта.
Собеседник агентства уточнил, что диспетчерская вышка, закрытая еще в конце октября прошлого года, не возобновит работу до конца суток 28 марта. В этот период сопровождение воздушного движения в подконтрольном аэропорту районе также осуществляться не будет. При этом не исключаются разовые рейсы – но только по отдельным заявкам.
В аэропорту отмечали, что регулярная очистка взлетно-посадочной полосы от снега не проводится, поскольку плановые рейсы в ближайшие месяцы не ожидаются. Очистка возможна лишь под конкретные разовые полеты. Ближайший плановый рейс из Лаппеенранты намечен только на 23 мая – это чартерный борт на Родос, который должен вернуться обратно 30 мая. Пока на предстоящий год в расписании аэропорта значатся только два рейса.
По данным Bloomberg, закрытие границы с Россией оказало разрушительное влияние на экономику приграничных регионов Финляндии, в частности Южной Карелии. Местные власти оценивают ежедневные потери от прекращения туристического потока в сумму около 1 млн евро ($1,2 млн). Это привело к существенному росту безработицы и массовому закрытию торговых предприятий в регионе.