Финский аэропорт закроют до конца марта из-за отсутствия туристов из России

В аэропорту отмечали, что регулярная очистка взлетно-посадочной полосы от снега не проводится, поскольку плановые рейсы в ближайшие месяцы не ожидаются. Очистка возможна лишь под конкретные разовые полеты. Ближайший плановый рейс из Лаппеенранты намечен только на 23 мая – это чартерный борт на Родос, который должен вернуться обратно 30 мая. Пока на предстоящий год в расписании аэропорта значатся только два рейса.