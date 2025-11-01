Bloomberg: разрыв связей с РФ привел к кризису в приграничных регионах Финляндии

Власти города пытаются найти выход из кризиса, разрабатывая новую стратегию, которая больше не будет зависеть от России. Иматра подает заявку на получение статуса особой экономической зоны с налоговыми льготами, чтобы привлечь инвестиции в «зеленые» технологии, такие как производство водорода и солнечной энергии. Местные жители и власти полагают, что «легкие» деньги из России ушли навсегда и региону предстоит долгий и сложный путь перестройки своей экономики.