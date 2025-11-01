Bloomberg: разрыв связей с РФ привел к кризису в приграничных регионах Финляндии

Bloomberg: разрыв связей с РФ привел к кризису в приграничных регионах ФинляндииВ частности, Южная Карелия теряет по 1 млн евро в день из-за отсутствия российских туристов
Закрытие границы с Россией нанесло «сокрушительный» удар по экономике приграничных регионов Финляндии, таких как Южная Карелия, передает Bloomberg.
По оценкам властей региона, ежедневные потери только от прекращения туристического потока составляют около 1 млн евро ($1,2 млн). Эта ситуация привела к резкому росту безработицы и закрытию множества местных торговых точек.
Особенно сильно пострадал город Иматра, чья экономика десятилетиями была ориентирована на российских покупателей. По словам местной предпринимательницы Сари Тукиайнен, российские туристы массово покупали одежду, раскупая зимние коллекции уже к августу. Сейчас ее магазин, как и большинство других в центре города, закрывается. Уровень безработицы в Иматре с населением 25 000 человек достиг 15%, что значительно превышает средний по стране показатель в 9,1%.
Кризис не ограничился сферой торговли и туризма, продолжает агентство. «Тяжелые времена» наступили для местной промышленности. Три крупнейшие лесоперерабатывающие компании – UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj и Metsä Group – объявили о значительном сокращении рабочих мест в регионе. Это стало прямым следствием потери российских поставок сырья и рынков сбыта.
Социальные последствия оказались глубокими, отмечает Bloomberg. Сокращение налоговых поступлений негативно отразилось на качестве медицинских услуг. Как пояснил председатель Молодежного совета Иматры Сара Виртанен, многие семьи столкнулись с финансовыми трудностями.
Власти города пытаются найти выход из кризиса, разрабатывая новую стратегию, которая больше не будет зависеть от России. Иматра подает заявку на получение статуса особой экономической зоны с налоговыми льготами, чтобы привлечь инвестиции в «зеленые» технологии, такие как производство водорода и солнечной энергии. Местные жители и власти полагают, что «легкие» деньги из России ушли навсегда и региону предстоит долгий и сложный путь перестройки своей экономики.