В Карелии формируют дружины для помощи в охране границы с Финляндией

2 октября в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но «осадочек остался». Он также назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Российский президент указал, что власти этих стран надеялись поживиться за счет РФ, но «оттяпать у России ничего не получится», уточнил он.