В Карелии формируют дружины для помощи в охране границы с Финляндией
Власти Карелии формируют народные дружины для помощи пограничникам в охране границ с Финляндией, сообщил ТАСС глава региона Артур Парфенчиков.
В дружины входят те, кто хорошо знает приграничные территории и ориентируется на местности.
«Мы сейчас работаем над процессом возвращения со службы срочников, активно взаимодействуем с пограничным управлением, организуем шефство», – сказал он.
Кроме того, Парфенчиков отметил, что в приграничных районах развивается инфраструктура, в том числе по федеральной целевой программе. В нее вошли ряд объектов: школы, кинотеатры, музеи, медицинские учреждения.
30 октября в финских сухопутных войсках сообщили, что около 15 000 военнослужащих примут участие в военных учениях Финляндии в ноябре и декабре, чтобы обеспечить совместную подготовку призывников к выполнению обязанностей в военное время.
2 октября в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но «осадочек остался». Он также назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Российский президент указал, что власти этих стран надеялись поживиться за счет РФ, но «оттяпать у России ничего не получится», уточнил он.