В Финляндии пройдут учения по работе парламента под землей
Впервые в истории финские депутаты проведут учения по работе в подземном зале заседаний, расположенном в подвале здания парламента. Этот защищенный комплекс предназначен для функционирования в чрезвычайных ситуациях, включая военное время, пишет Uutissuomalainen.
«Предпосылкой является изменившаяся обстановка в области безопасности в Финляндии», – отметила первый вице-спикер парламента Паула Рисикко, имея в виду российскую спецоперацию на Украине (цитата по «Интерфаксу»).
Подвальные помещения парламента, реконструированные в 2014 г., включают в себя не только резервный зал для заседаний, но и другие помещения для чрезвычайных ситуаций. Тренировки запланированы на ноябрь, при этом их точная дата будет определена и объявлена дополнительно.
9 октября президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Финляндии Александром Стуббом заявил, что США готовы защитить республику в случае российского нападения. При этом глава Белого дома считает такое событие маловероятным.