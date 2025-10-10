В Финляндии пройдут учения по работе парламента под землей

Подвальные помещения парламента, реконструированные в 2014 г., включают в себя не только резервный зал для заседаний, но и другие помещения для чрезвычайных ситуаций. Тренировки запланированы на ноябрь, при этом их точная дата будет определена и объявлена дополнительно.