Погрузка на сети РЖД сократилась на 5,6% в 2025 году
Грузооборот в 2025 г. уменьшился на 1,8% и достиг 2478,3 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3075,1 млрд ткм (-1,2%). Показатель за декабрь сократился на 6,1% и составил 208,9 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 259,3 млрд ткм (-5,2%).
В прошлом году на погрузку повлиял ряд внешних негативных факторов, что привело к уменьшению отправки строительных грузов на 10,5%, черных металлов – на 17,7% и каменного угля – на 2,1%. Из-за ремонтов на НПЗ на 5% упала отгрузка нефтяных грузов. Погрузка зерновых грузов за год снизилась на 12,2% в связи с неблагоприятными погодными условиями. Они привели к снижению урожая зерна, который предъявлялся на железнодорожный транспорт в первом полугодии. На этом фоне вырос на на 6,5% экспорт грузов на восточном направлении. Он достиг 163,5 млн т.
Экспортные поставки на восток неугольных грузов увеличились на 7,6% до 45,3 млн т, в частности удобрений (+62,6%), нефти и нефтепродуктов (+4,3%), железной руды (+9,2%), и грузов, перевозимых в контейнерах (+13%). На восток вырос и экспорт каменного угля (+6,1%).
29 декабря 2025 г. совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2026 г. Она снизится на 20% относительно прошлого года и составит 713,6 млрд руб. Из них 531,4 млрд руб. пойдет на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Планируется также купить до 400 новых локомотивов и до 190 пассажирских вагонов. На эти цели будет направлено 161,7 млрд руб. На проект высокоскоростной магистрали выделено 120 млрд руб., на проекты по развитию магистральной инфраструктуры – 62,2 млрд руб.