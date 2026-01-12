Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Погрузка на сети РЖД сократилась на 5,6% в 2025 году

Ведомости

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по итогам 2025 г. снизилась на 5,6% по сравнению с годом ранее и составила 1,1 млрд т. В декабре прошлого года погрузка сократилась на 4,8% до 94,5 млн т.

Грузооборот в 2025 г. уменьшился на 1,8% и достиг 2478,3 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3075,1 млрд ткм (-1,2%). Показатель за декабрь сократился на 6,1% и составил 208,9 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 259,3 млрд ткм (-5,2%).

В прошлом году на погрузку повлиял ряд внешних негативных факторов, что привело к уменьшению отправки строительных грузов на 10,5%, черных металлов – на 17,7% и каменного угля – на 2,1%. Из-за ремонтов на НПЗ на 5% упала отгрузка нефтяных грузов. Погрузка зерновых грузов за год снизилась на 12,2% в связи с неблагоприятными погодными условиями. Они привели к снижению урожая зерна, который предъявлялся на железнодорожный транспорт в первом полугодии. На этом фоне вырос на на 6,5% экспорт грузов на восточном направлении. Он достиг 163,5 млн т.

Экспортные поставки на восток неугольных грузов увеличились на 7,6% до 45,3 млн т, в частности удобрений (+62,6%), нефти и нефтепродуктов (+4,3%), железной руды (+9,2%), и грузов, перевозимых в контейнерах (+13%). На восток вырос и экспорт каменного угля (+6,1%).

29 декабря 2025 г. совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2026 г. Она снизится на 20% относительно прошлого года и составит 713,6 млрд руб. Из них 531,4 млрд руб. пойдет на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Планируется также купить до 400 новых локомотивов и до 190 пассажирских вагонов. На эти цели будет направлено 161,7 млрд руб. На проект высокоскоростной магистрали выделено 120 млрд руб., на проекты по развитию магистральной инфраструктуры – 62,2 млрд руб.