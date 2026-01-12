Погрузка на сети РЖД сократилась на 5,6% в 2025 году

В прошлом году на погрузку повлиял ряд внешних негативных факторов, что привело к уменьшению отправки строительных грузов на 10,5%, черных металлов – на 17,7% и каменного угля – на 2,1%. Из-за ремонтов на НПЗ на 5% упала отгрузка нефтяных грузов. Погрузка зерновых грузов за год снизилась на 12,2% в связи с неблагоприятными погодными условиями. Они привели к снижению урожая зерна, который предъявлялся на железнодорожный транспорт в первом полугодии. На этом фоне вырос на на 6,5% экспорт грузов на восточном направлении. Он достиг 163,5 млн т.