Перевозки пассажиров по сети РЖД выросли на 1,9% в 2025 году

Ведомости

Перевозки пассажиров по сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по результатам 2025 г. увеличились на 1,9% относительно прошлого года и достигли 1,31 млрд человек.

В дальнем следовании перевезено 126,7 млн пассажиров (-0,6%), в пригородном сообщении – 1,2 млрд (+2,2%).

В декабре поездки по сети холдинга совершили 106,2 млн пассажиров (+1,2%). В дальнем следовании перевезено 9 млн человек (-4%), в пригородном сообщении – 97,2 млн (+1,7%).

18 ноября 2025 г. заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников сообщил о планах холдинга в I квартале 2026 г. протестировать систему посадки пассажиров по биометрии.

Колесников уточнил, что пилотный проект могут запустить на маршрутах до Иванова или Нижнего Новгорода – речь идет о составах, которые курирует дирекция скоростного сообщения. В случае успеха биометрическая идентификация сможет целиком заменить традиционную проверку документов при посадке.

