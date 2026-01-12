Перевозки пассажиров по сети РЖД выросли на 1,9% в 2025 году

Колесников уточнил, что пилотный проект могут запустить на маршрутах до Иванова или Нижнего Новгорода – речь идет о составах, которые курирует дирекция скоростного сообщения. В случае успеха биометрическая идентификация сможет целиком заменить традиционную проверку документов при посадке.