«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов на Дальний Восток из-за снегопадов

9 января в Москве также прошел сильнейший снегопад, обновивший суточный рекорд по количеству осадков. Утром 10 января аэропорт «Шереметьево» ограничил прием воздушных судов с 5:00 мск из-за неблагоприятных погодных условий в Московском регионе. Это привело к отмене и переносу части рейсов «Аэрофлота», «Победы» и «России». 11 января в 8:00 мск «Аэрофлот» сообщил о возвращении к штатному расписанию рейсов в «Шереметьево».