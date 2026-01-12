«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов на Дальний Восток из-за снегопадов
«Аэрофлот» корректирует расписание ряда рейсов между Москвой и Дальним Востоком из-за снегопадов. Изменения касаются переноса времени вылета, сообщили в авиакомпании.
Перевозчик заблаговременно информирует пассажиров по контактам, указанным при бронировании. Тем, кто уже прибыл в аэропорт к первоначальному времени вылета, предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, включая питание, напитки и размещение в гостиницах.
Пассажиров также просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать время прибытия в аэропорт к обновленному времени вылета. Из-за неблагоприятной погоды в регионах Дальнего Востока время в пути может увеличиться.
9 января в Москве также прошел сильнейший снегопад, обновивший суточный рекорд по количеству осадков. Утром 10 января аэропорт «Шереметьево» ограничил прием воздушных судов с 5:00 мск из-за неблагоприятных погодных условий в Московском регионе. Это привело к отмене и переносу части рейсов «Аэрофлота», «Победы» и «России». 11 января в 8:00 мск «Аэрофлот» сообщил о возвращении к штатному расписанию рейсов в «Шереметьево».