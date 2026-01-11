«Аэрофлот» сообщил о возвращении к штатному расписанию рейсов в «Шереметьево»
«Аэрофлот» вернулся к штатному выполнению суточного плана полетов в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщили в представительстве авиакомпании.
Расписание рейсов было восстановлено к 8:00 мск 11 января. Согласно сообщению, в расписании полетов на 11 января в/из аэропорта запланировано 194 рейса на вылет и 202 рейса на прилет.
В авиакомпании добавили, что продолжают доставлять багаж пассажирам, прилетевшим рейсами 9 января. Пассажиры получили около половины единиц багажа из более 2000 заявленных на доставку.
Утром 10 января «Шереметьево» ограничил прием самолетов с 5:00 мск. Мера вызвана погодными явлениями в Московском регионе – за день до этого в Москве прошел сильнейший снегопад, обновивший суточный рекорд по количеству выпавших осадков. О снятии ограничения сообщили к 12:00 мск.