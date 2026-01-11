«Аэрофлот» сообщил о возвращении к штатному расписанию рейсов в «Шереметьево»

Утром 10 января «Шереметьево» ограничил прием самолетов с 5:00 мск. Мера вызвана погодными явлениями в Московском регионе – за день до этого в Москве прошел сильнейший снегопад, обновивший суточный рекорд по количеству выпавших осадков. О снятии ограничения сообщили к 12:00 мск.