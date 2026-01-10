В «Шереметьево» сняли ограничения на прием самолетов
В «Шереметьево» сняты ранее введенные ограничения на прилет воздушных судов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале аэропорта.
Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на прилет и вылет выполняются по скорректированному расписанию. По состоянию на 11:00 мск обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме, скоплений в зоне выдачи нет.
В течение дня продолжится адресная доставка багажа пассажирам рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», которые оформили соответствующие заявления и покинули аэропорт.
В «Шереметьево» продолжается регулярная расчистка взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи, а также противообледенительная обработка воздушных судов. За прошедшие сутки с аэродрома вывезли более 1 млн куб. м снега.
Аэропорт также обеспечивает комплексную поддержку пассажиров в терминалах. В частности, организовано информирование, выдано более 25 000 бутылок питьевой воды и свыше 8000 сэндвичей и бутербродов, предоставлены туристические коврики и матрасы для временного размещения.
До этого сообщалось, что аэропорт «Шереметьево» с 5:00 мск ограничил прием воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий в Московском регионе. Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» корректировали расписание, часть рейсов была направлена на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовали следить за статусом рейсов на онлайн-табло и не приезжать в аэропорт при их отмене.