В «Шереметьево» сняли ограничения на прием самолетов

До этого сообщалось, что аэропорт «Шереметьево» с 5:00 мск ограничил прием воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий в Московском регионе. Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» корректировали расписание, часть рейсов была направлена на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовали следить за статусом рейсов на онлайн-табло и не приезжать в аэропорт при их отмене.