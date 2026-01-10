«Аэрофлот» начнет выполнение рейсов из «Шереметьево» с 18:00 мск

Московский аэропорт «Шереметьево» был закрыт с 5:00 мск 10 января из-за последствий сильнейшего снегопада в столице. Аэропорт не принимал рейсы, при этом вылеты в период ограничений осуществлялись. О возобновлении работы аэропорт объявил к 12:00 мск. На 11:00 мск были обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме, скоплений в зоне выдачи нет, заявляли в представительстве.