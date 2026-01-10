«Аэрофлот» начнет выполнение рейсов из «Шереметьево» с 18:00 мск

«Аэрофлот» начнет выполнение рейсов из «Шереметьево» с 18:00 мскУтром 11 января планируется полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов
«Аэрофлот» планирует начать выполнение рейсов в/из столичного «Шереметьево» по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день, с 18:00 мск 10 января. Об этом сообщили в представительстве авиакомпании.
К 8:00 мск 11 января «Аэрофлот» рассчитывает полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из базового аэропорта.
Московский аэропорт «Шереметьево» был закрыт с 5:00 мск 10 января из-за последствий сильнейшего снегопада в столице. Аэропорт не принимал рейсы, при этом вылеты в период ограничений осуществлялись. О возобновлении работы аэропорт объявил к 12:00 мск. На 11:00 мск были обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме, скоплений в зоне выдачи нет, заявляли в представительстве.
После этого Минтранс РФ сообщил, что в аэропортах московского авиаузла по состоянию на 12:00 мск 78 рейсов были задержаны более чем на два часа, еще 35 рейсов отменены.
На фоне ограничений авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» сообщили, что корректируют расписание. Ряд рейсов в Москве были направлены на запасные аэродромы. В «Аэрофлоте» призывали в случае отмены рейса не приезжать в аэропорт.