Минтранс сообщил о задержке 78 рейсов в аэропортах Москвы

За указанный период столичные аэропорты суммарно обслужили 603 рейса на прилет и вылет, в том числе «Шереметьево» – 214. Как уточнили в Минтрансе, крупнейший аэропорт страны практически не принимал рейсы с 04:10 до 11:00 мск, при этом вылеты в этот период осуществлялись.