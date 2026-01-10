Минтранс сообщил о задержке 78 рейсов в аэропортах Москвы
В аэропортах московского авиаузла по состоянию на 12:00 мск 78 рейсов были задержаны более чем на два часа, еще 35 рейсов отменены. Об этом сообщили в Минтрансе России.
«По данным на 12:00 мск из-за последствий обильного снегопада в аэропортах столичного региона отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на два часа», – говорится в сообщении министерства.
За указанный период столичные аэропорты суммарно обслужили 603 рейса на прилет и вылет, в том числе «Шереметьево» – 214. Как уточнили в Минтрансе, крупнейший аэропорт страны практически не принимал рейсы с 04:10 до 11:00 мск, при этом вылеты в этот период осуществлялись.
Корректировки в режим работы аэропорта были внесены по инициативе Минтранса и Росавиации. Это было связано с необходимостью уборки снега и урегулирования ситуации с выдачей багажа.
За прошедшие сутки с территории аэропорта вывезли более 1 млн куб. м снега. В министерстве отметили, что такой объем сопоставим с загрузкой около 100 000 самосвалов «КамАЗ».
До этого в «Шереметьево» сообщали о снятии ограничений на прием воздушных судов. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по скорректированному расписанию. В аэропорту также уточняли, что в течение дня продолжится адресная доставка багажа пассажирам рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», которые оформили заявления и покинули авиагавань.