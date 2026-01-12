Газета
Главная / Бизнес /

Мантуров: производство в обрабатывающих отраслях увеличилось на 3%

Ведомости

Производство в обрабатывающих отраслях России по итогам 2025 г. увеличилось примерно на 3%. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В феврале мы более точно увидим цифры после получения официальной статистики», – уточнил Мантуров.

По его словам, в отраслевом разрезе ситуация разнится. Первый вице-премьер отметил рост на 15% в фармацевтике, медицинской промышленности и радиоэлектронике. По химическому комплексу, включая минеральные удобрения, рост составил более 6%. При этом по наиболее чувствительным к сжатию спроса отраслям наблюдается снижение. Правительство постоянно контролирует ситуацию по предприятиям практически в ручном режиме, чтобы обеспечить адресную поддержку и контроль за их финансовой устойчивостью.

Путин подчеркнул, что обрабатывающая промышленность России продемонстрировала хорошие результаты за прошлый год. Во многом их дала работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

25 декабря 2025 г. Мантуров в интервью «Ведомостям» сообщил, что инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности выросли за три квартала 2025 г. на около 20% до порядка 5 трлн руб. Рост обусловлен тем, что многие предприятия в прошлые годы запустили крупные инвестпроекты, где цикл занимает от 2,5 до 4 лет. В некоторых случаях госсубсидии помогли несколько сдемпфировать ключевую ставку.

