OBI сменит название на «DOM Лента»
Крупнейшая российская сеть товаров для дома и ремонта OBI объявила, что скоро сменит название на «DOM Лента», передает ТАСС.
Немецкая OBI GmbH начала работу в России в 2003 г. После начала спецоперации на Украине компания закрыла магазины, отключила их от своей ИТ-системы и вышла из российского бизнеса. Российские юрлица OBI несколько раз сменили собственников.
1 ноября 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» писали, что гендиректором ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» с 31 октября 2025 г. стал Владимир Матьянов. Эти компании управляют OBI. Матьянов сменил на этом посте Светлану Можаеву, которая возглавила сеть в мае прошлого года.
Можаева остается гендиректором ООО «Домлента», зарегистрированной 16 октября 2025 г. Ее соучредителями выступили сеть «Лента» (у нее 90%) и ООО «Центр-холдинг». Единственным владельцем последнего является Альберт Каноков, сын сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.
«Домлента» может быть новым названием для сети OBI. Об этом заявили собеседники «Коммерсанта», комментируя регистрацию в сентябре 2025 г. «Лентой» доменов с названием «Домлента». Они отметили, что это наименование может стать суббрендом продуктовой сети.
В июле прошлого года ООО «Гермес» купило 65% долей ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый центр». Так, доля «Гермеса» в этих компаниях выросла до 90%. Еще 10% принадлежат АО «Аллонж», которое стало собственником российских структур OBI в 2023 г.