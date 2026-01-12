Газета
Главная / Бизнес /

Кабмин утвердил новые меры поддержки агропромышленного бизнеса

Ведомости

Правительство России утвердило несколько мер поддержки российского агропромышленного бизнеса, в частности были дополнены правила предоставления субсидий на развитие туристической инфраструктуры на селе. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводятся на сайте кабмина.

«Правительство дополнило правила предоставления субсидий для них сразу в двух областях – на развитие туристической инфраструктуры, а также на помощь по приоритетным направлениям малого агробизнеса. <...> Среди новых – частичное возмещение затрат при организации малой сельской пекарни и внедрении газопоршневой установки», – сказал Мишустин.

По его словам, в 2026 г. на принятые меры в бюджете предусмотрено почти 14 млрд руб., которые направят небольшим агропредприятиям, и 730 млн руб. для отправки на сельский туризм. Еще одной мерой, утвержденной для поддержки агробизнеса, стало частичное возмещение затрат на закупку продуктов агроагрегаторами у фермерских хозяйств.

6 ноября правительство России направило дополнительно более 6 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов для аграриев. Мишустин говорил, что одним из ключевых показателей конкурентоспособности агропромышленного комплекса является устойчивый спрос на российскую продукцию как внутри страны, так и за рубежом. По его словам, для поддержки предприятий, выполняющих контракты на поставку сельхозпродукции, действует механизм инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования.

