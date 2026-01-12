Mattel представила первую куклу Барби с аутизмом
Компания Mattel представила первую в истории куклу Барби с аутизмом. Она привязана отразить типичные для людей с данным диагнозом способы восприятия, обработки и передачи информации об окружающем мире. В компании считают, что выпуск куклы поможет «большему количеству детей увидеть себя в образе Барби», Об этом говорится в сообщении на сайте Mattel.
Отмечается, что кукла была создана при участии сообщества людей с аутизмом, некоммерческой организацией по защите прав людей с ограниченными возможностями Autistic Self Advocacy Network (ASAN). Разработка игрушки велась более 18 месяцев.
У новой куклы Барби подвижны локоть и запястье, что позволяет ей имитировать жесты, которые некоторые люди с аутизмом используют для выражения восторга. Взгляд куклы слегка направлен в сторону, что отражает стремление людей с данным диагнозом избегать прямого зрительного контакта.
В комплект с куклой идет спиннер с зажимом для мизинца, шумоподавляющие наушники и планшет.
К запуску проекта Mattel пожертвует более 1000 кукол Барби для детей с аутизмом ведущим педиатрическим больницам, предоставляющим специализированные услуги для детей с расстройствами аутистического спектра.
В июле Mattel впервые представила серию кукол Барби с диабетом I типа. Кукла оснащена непрерывным глюкометром, инсулиновой помпой, датчиком-пластырем на руке. Кроме того, у куклы будет телефон с приложением по отслеживанию уровня сахара в крови.