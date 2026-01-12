Mattel представила первую куклу Барби с аутизмом

Компания Mattel представила первую в истории куклу Барби с аутизмом. Она привязана отразить типичные для людей с данным диагнозом способы восприятия, обработки и передачи информации об окружающем мире. В компании считают, что выпуск куклы поможет «большему количеству детей увидеть себя в образе Барби», Об этом говорится в сообщении на сайте Mattel.