Mattel выпустила новую куклу Барби с диабетом I типа
Впервые Mattel представила серию кукол Барби с диабетом I типа. Такая идея позволит больше количеству детей «увидеть свое отражение» в Барби во время игр с куклой, которые они придумывают, сообщила американская компания.
Как отмечено в сообщении, новая Барби будет оснащена непрерывным глюкометром, инсулиновой помпой, датчиком-пластырем на руке. Последний будет иметь форму розового сердца. Кроме того, у куклы будет телефон с приложением по отслеживанию уровня сахара в крови.
Первая серия Барби с диабетом будет одета в синее платье в горошек. Такой выбор связан с логотипом Всемирного дня борьбы с диабетом, который представляет собой голубую окружность. В целях привлечения внимания к продукту дизайн куклы разрабатывался совместно с международной некоммерческой организацией Breakthrough T1D, подчеркнули в Mattel. Она занимается исследованиями и информированием в области указанного заболевания.
Mattel производит игрушки с 1945 г. Больше всего она известна по таким товарам, как куклы Барби и Monster High, товары Fisher-Price, игрушечные машинки Hot Wheels и Matchbox, карточная игра Uno.