Mattel выпустила новую куклу Барби с диабетом I типа

Первая серия Барби с диабетом будет одета в синее платье в горошек. Такой выбор связан с логотипом Всемирного дня борьбы с диабетом, который представляет собой голубую окружность. В целях привлечения внимания к продукту дизайн куклы разрабатывался совместно с международной некоммерческой организацией Breakthrough T1D, подчеркнули в Mattel. Она занимается исследованиями и информированием в области указанного заболевания.