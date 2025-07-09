Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Mattel выпустила новую куклу Барби с диабетом I типа

Ведомости

Впервые Mattel представила серию кукол Барби с диабетом I типа. Такая идея позволит больше количеству детей «увидеть свое отражение» в Барби во время игр с куклой, которые они придумывают, сообщила американская компания.

Как отмечено в сообщении, новая Барби будет оснащена непрерывным глюкометром, инсулиновой помпой, датчиком-пластырем на руке. Последний будет иметь форму розового сердца. Кроме того, у куклы будет телефон с приложением по отслеживанию уровня сахара в крови.

Первая серия Барби с диабетом будет одета в синее платье в горошек. Такой выбор связан с логотипом Всемирного дня борьбы с диабетом, который представляет собой голубую окружность. В целях привлечения внимания к продукту дизайн куклы разрабатывался совместно с международной некоммерческой организацией Breakthrough T1D, подчеркнули в Mattel. Она занимается исследованиями и информированием в области указанного заболевания.

Mattel производит игрушки с 1945 г. Больше всего она известна по таким товарам, как куклы Барби и Monster High, товары Fisher-Price, игрушечные машинки Hot Wheels и Matchbox, карточная игра Uno. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных