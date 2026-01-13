Минтранс ожидает роста объема погрузки на железных дорогах в 2026 году

В РЖД пояснили, что на погрузку повлияли внешние негативные факторы, что привело к снижению отправки строительных грузов на 10,5%, черных металлов – на 17,7% и каменного угля – на 2,1%. Из-за ремонтов на НПЗ на 5% уменьшилась отгрузка нефтяных грузов. Погрузка зерновых грузов за год упала на 12,2% из-за неблагоприятных погодных условий. Они привели к снижению урожая зерна, который предъявлялся на железнодорожный транспорт в первом полугодии. На фоне этого вырос на 6,5% экспорт грузов на восточном направлении. Он достиг 163,5 млн т.