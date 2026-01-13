Минтранс ожидает роста объема погрузки на железных дорогах в 2026 году
Министерство транспорта России прогнозирует объем погрузки на железных дорогах в 2026 г. не меньше, чем в прошлом году, и надеется на рост. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.
«В 2026 г. ожидаем точно не ниже и в принципе рассчитываем, что будет некоторый рост за счет повышения эффективности перевозок», – подчеркнул Никитин.
По его словам, наблюдается разнонаправленная динамика по погрузке. В то же время однозначный рост зафиксирован в части перевозок по международным транспортным коридорам в дружественные страны.
12 декабря стало известно, что погрузка на сети РЖД за 2025 г. сократилась на 5,6% относительно 2024 г. и достигла 1,1 млрд т. Грузооборот в прошлом году снизился на 1,8% до 2478,3 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3075,1 млрд ткм (-1,2%).
В РЖД пояснили, что на погрузку повлияли внешние негативные факторы, что привело к снижению отправки строительных грузов на 10,5%, черных металлов – на 17,7% и каменного угля – на 2,1%. Из-за ремонтов на НПЗ на 5% уменьшилась отгрузка нефтяных грузов. Погрузка зерновых грузов за год упала на 12,2% из-за неблагоприятных погодных условий. Они привели к снижению урожая зерна, который предъявлялся на железнодорожный транспорт в первом полугодии. На фоне этого вырос на 6,5% экспорт грузов на восточном направлении. Он достиг 163,5 млн т.