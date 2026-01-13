«Пулково» раскрыло объем запланированных дивидендов в 2026 году
Объем выплаченных дивидендов петербургского аэропорта «Пулково» по итогам 2025 г. составит 5 млрд руб. В 2026 г. планируется выплатить дивиденды на 7,5 млрд руб. (речь идет о выплатах за 2024 и 2025 гг. соответственно). Об этом заявил «Ведомостям» гендиректор оператора воздушной гавани – ООО «Воздушные ворота Северной столицы» – Леонид Сергеев.
Сергеев указал, что 2025 г. стал для аэропорта не просто отчетным периодом, а полноценным стресс-тестом бизнес-модели, которая формировалась последние 6,5 года. Произошли ощутимое снижение внутреннего трафика на 1 млн человек (-6% г/г) и впечатляющий рост международных перевозок – на 24% до 5 млн человек, что целиком компенсировало внутренний спад.
По словам гендиректора, итоговый пассажиропоток оказался близок к уровню прошлого года и составил 20,7 млн человек в 2025 г. при 20,9 млн годом ранее, но его структура изменилась кардинально. Доходы «Пулково» увеличились с 29 млрд руб. до 30,1 млрд руб. Фиксируется исторически высокая выручка с 1 кв. м коммерческих площадей – она в разы превышает средние показатели по рознице в городе.
«Это не следствие общего роста трафика, а результат его качественного преобразования. В сравнении с 2019 г. каждый пассажир стал платить больше вполовину – по 1497 руб., но добровольно, приобретая дополнительные услуги и сервисы в аэропорту», – подчеркнул Сергеев.