«Пулково» раскрыло объем запланированных дивидендов в 2026 году

По словам гендиректора, итоговый пассажиропоток оказался близок к уровню прошлого года и составил 20,7 млн человек в 2025 г. при 20,9 млн годом ранее, но его структура изменилась кардинально. Доходы «Пулково» увеличились с 29 млрд руб. до 30,1 млрд руб. Фиксируется исторически высокая выручка с 1 кв. м коммерческих площадей – она в разы превышает средние показатели по рознице в городе.