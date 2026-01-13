Партнеры «Пулково» генерируют около 325 млрд рублей оборота в год

Сергеев рассказал про запуск проекта Dark Kitchen совместно с брендом «Ростикс» (бывший KFC) для централизованного приготовления еды и децентрализованной выдачи в четырех точках. Для этого использовалась гибридная модель, по сути, объединились принципы работы маркетплейсов с их пунктами выдачи заказов и доставки еды. Ее эффективность будет в четыре раза выше, чем если бы размещалось такое же число ресторанов в терминале.