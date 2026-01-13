Партнеры «Пулково» генерируют около 325 млрд рублей оборота в год
Партнеры генерируют на территории «Пулково» около 325 млрд руб. оборота в год. 60 млрд руб. из них составляют доходы F&B и ритейла. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» гендиректор оператора аэропорта – ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – Леонид Сергеев.
По его словам, в основе управленческой философии ВВСС лежит работа с квадратными метрами и часами. Следовательно, задачей является повысить отдачу с каждого квадратного метра инфраструктуры и каждого часа, который пассажир или сотрудник проводит в аэропорту. Система научилась работать с любым форматом трафика и постоянно адаптируется, извлекая максимум из каждого часа и каждого квадратного метра.
«Возьмем перрон – самый дорогой актив. Если аэропорт за счет отлаженных процессов оборачивает самолет вместо стандартного часа за 25–30 минут, то на этом же месте за час побывает два условных самолета. Значит, не нужно строить новые перроны, а это экономит колоссальные средства», – подчеркнул Сергеев.
Он привел в пример ресторан в терминале. Гендиректор ВВСС отметил, что если арендатор подает стейк гостю за час, он, по сути, никого не обслуживает, так как у пассажира нет такого времени. Поэтому аэропорт совместно с партнерами внедряет максимально сжатую во времени сервисную модель – 15-минутное меню, перепрошивку коммерческих предложений под разные сегменты пассажиров.
К примеру, сейчас создается компактный (40 кв. м), но высокоэффективный магазин с прогнозируемой выручкой более 200 000 руб. с 1 кв. м в месяц. Средний показатель по городской рознице – около 24 000 руб. с 1 кв. м в месяц. Средний чек составит порядка 200 руб. (при норме 1000 руб.), но за счет пассажиропотока это даст фантастическую оборачиваемость.
Сергеев рассказал про запуск проекта Dark Kitchen совместно с брендом «Ростикс» (бывший KFC) для централизованного приготовления еды и децентрализованной выдачи в четырех точках. Для этого использовалась гибридная модель, по сути, объединились принципы работы маркетплейсов с их пунктами выдачи заказов и доставки еды. Ее эффективность будет в четыре раза выше, чем если бы размещалось такое же число ресторанов в терминале.