Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Кабмин продлил особый порядок реализации зарубежных лекарств до 2027 года

Ведомости

Правительство РФ продлило особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных медикаментов до 31 декабря 2027 г. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении кабмина.

Такое решение направлено на обеспечение стабильных поставок жизненно важных лекарств в аптеки, медицинские учреждения и больницы. Отмечается, что предусмотрена возможность продажи иностранных препаратов в их оригинальной упаковке, но с обязательной русскоязычной этикеткой.

В последний раз правительство продлевало действие данной инициативы в конце 2024 г.

Кабмин 30 декабря также продлил действие упрощенного порядка регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Решение направлено на обеспечение стабильности поставок и предотвращение дефицита на рынке. Согласно утвержденным изменениям, упрощенная регистрация отдельных лекарственных препаратов будет действовать до 1 января 2036 г. Для наиболее востребованных медицинских изделий этот порядок продлен до 31 декабря 2028 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь