Кабмин продлил особый порядок реализации зарубежных лекарств до 2027 года
Правительство РФ продлило особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных медикаментов до 31 декабря 2027 г. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении кабмина.
Такое решение направлено на обеспечение стабильных поставок жизненно важных лекарств в аптеки, медицинские учреждения и больницы. Отмечается, что предусмотрена возможность продажи иностранных препаратов в их оригинальной упаковке, но с обязательной русскоязычной этикеткой.
В последний раз правительство продлевало действие данной инициативы в конце 2024 г.
Кабмин 30 декабря также продлил действие упрощенного порядка регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Решение направлено на обеспечение стабильности поставок и предотвращение дефицита на рынке. Согласно утвержденным изменениям, упрощенная регистрация отдельных лекарственных препаратов будет действовать до 1 января 2036 г. Для наиболее востребованных медицинских изделий этот порядок продлен до 31 декабря 2028 г.