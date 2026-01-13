Кабмин продлил особый порядок реализации зарубежных лекарств до 2027 года

Кабмин 30 декабря также продлил действие упрощенного порядка регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Решение направлено на обеспечение стабильности поставок и предотвращение дефицита на рынке. Согласно утвержденным изменениям, упрощенная регистрация отдельных лекарственных препаратов будет действовать до 1 января 2036 г. Для наиболее востребованных медицинских изделий этот порядок продлен до 31 декабря 2028 г.