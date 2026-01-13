Внедрение технологий и роботов увеличило зарплаты базовых сотрудников «Пулково»
Внедрение технологий и привлечение гибкой рабочей силы позволяют обеспечить базовым сотрудникам петербургского аэропорта «Пулково» зарплаты выше рынка на 5–10%. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» гендиректор оператора воздушной гавани – ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – Леонид Сергеев.
Сергеев уточнил, что ВВСС вышли за рамки полигонных испытаний беспилотников и демонстрационных образцов. Компания заключила первый форвардный контракт на поставку 45 беспилотных багажных тягачей. Основное препятствие для их запуска не технологическое, а регуляторное. Для эксплуатации требуется включение экспериментального правового режима для биометрии и роботизации. Эту законодательную инициативу уже поддержали на уровне Совета Федерации и правительства России (Минцифры, Минпромторг и Минтранс).
«Как только необходимый правовой статус будет получен, мы немедленно начнем этап масштабного внедрения автономной техники – рассчитываем, что это произойдет уже в 2026 г.», – подчеркнул гендиректор ВВСС.
По его словам, параллельно тестируются беспилотные патрульные роверы для охраны обширного периметра аэропорта и роботизированные комплексы для уборки помещений. Стратегической целью является к концу 2026 г. иметь полноценную базу для внедрения патрульных роверов, роботов-уборщиков, а в перспективе – беспилотных снегоуборочных машин и косилок.
Сергеев добавил, что люди в аэропорту в целом позитивно реагируют на роботов, тут скорее у роботов возникают сложности. Один из производителей сделал робота-уборщика с миловидным лицом, его тестировали в «Пулково».
«В один из дней улетали дети, они вокруг него водили хоровод и пели: «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай». Робот чуть с ума не сошел, потому что ему надо работать, а вокруг дети танцуют, и он не может ни в одну сторону сдвинуться. Думаю, может, злых надо было заказать, ну или хотя бы с насупленными бровями», – рассказал он.