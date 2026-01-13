Внедрение технологий и роботов увеличило зарплаты базовых сотрудников «Пулково»

«В один из дней улетали дети, они вокруг него водили хоровод и пели: «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай». Робот чуть с ума не сошел, потому что ему надо работать, а вокруг дети танцуют, и он не может ни в одну сторону сдвинуться. Думаю, может, злых надо было заказать, ну или хотя бы с насупленными бровями», – рассказал он.