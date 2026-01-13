«Лента» объявила о приобретении сети OBI
Одна из крупнейших розничных сетей России, МКПАО «Лента», объявила о приобретение активов сети гипермаркетов в формате DIY («Do It Yourself» – «сделай сам») – OBI. Об этом говорится в сообщении компании.
В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 000 кв. м. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже одобрила сделку.
Ожидается, что она усилит позиции «Ленты» как ведущего игрока на российском рынке, позволит расширить ассортимент товаров для ремонта и создаст новые уникальные предложения благодаря гибридным моделям и размещению товаров в гипермаркетах сети.
В сообщении компании говорится, что интеграция активов OBI будет происходить поэтапно и завершится в мае 2026 г.
OBI входит в топ-10 крупнейших сетей гипермаркетов товаров для дома и ремонта DIY с более чем 20-летним опытом работы на российском рынке. Сеть представлена двумя форматами: гипермаркетами и городскими магазинами.
Немецкая OBI GmbH начала работу в России в 2003 г. После начала спецоперации на Украине компания закрыла магазины, отключила их от своей ИТ-системы и вышла из российского бизнеса. Российские юрлица OBI несколько раз сменили собственников.