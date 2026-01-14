ФАС проверит цены на тепличные овощи у крупнейших производителей

18 декабря ФАС заявляла, что повышение НДС не является основанием для роста цен на социально значимые продукты питания. Ведомство подчеркивало, что для этой категории сохранена льготная ставка НДС в размере 10%. В связи с этим служба направила разъяснительное письмо крупнейшим отраслевым объединениям и федеральным торговым сетям и указала на необходимость строгого соблюдения антимонопольного законодательства.