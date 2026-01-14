ФАС проверит цены на тепличные овощи у крупнейших производителей
ФАС России запросила данные у крупнейших производителей овощей защищенного грунта, чтобы оценить ситуацию с рыночными ценами. Об этом сообщили в ведомстве.
Информацию об объемах производства и реализации, себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта должны предоставить компании из групп «Рост», «Эко-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето».
После анализа сведений служба при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования.
18 декабря ФАС заявляла, что повышение НДС не является основанием для роста цен на социально значимые продукты питания. Ведомство подчеркивало, что для этой категории сохранена льготная ставка НДС в размере 10%. В связи с этим служба направила разъяснительное письмо крупнейшим отраслевым объединениям и федеральным торговым сетям и указала на необходимость строгого соблюдения антимонопольного законодательства.