Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель

Механизм ценового потолка, введенный в конце 2022 г., изначально устанавливал лимит в $60 за баррель. Его цель – ограничить доходы России от экспорта нефти, разрешая при этом поставки в третьи страны при условии соблюдения установленной цены. В регламенте подчеркивается, что исключение из запрета на морские перевозки призвано смягчить негативные последствия для энергоснабжения третьих стран и снизить скачки цен, «при этом ограничив доходы России от продажи нефти».