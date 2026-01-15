Газета
Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель

Ведомости

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель, следует из решения Совета ЕС. Это третье снижение лимита с момента введения механизма в конце 2022 г.

Новый потолок заменит действующий с начала осени 2025 г. лимит в $47,6 за баррель, который истекает 31 января.

В регламенте Совета ЕС отмечается, что для ранее заключенных контрактов, соответствующих предыдущему лимиту, предусмотрен переходный период продолжительностью 90 дней для морских перевозок и сопутствующих услуг.

Механизм ценового потолка, введенный в конце 2022 г., изначально устанавливал лимит в $60 за баррель. Его цель – ограничить доходы России от экспорта нефти, разрешая при этом поставки в третьи страны при условии соблюдения установленной цены. В регламенте подчеркивается, что исключение из запрета на морские перевозки призвано смягчить негативные последствия для энергоснабжения третьих стран и снизить скачки цен, «при этом ограничив доходы России от продажи нефти».

13 января стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения 20-го пакета антироссийских санкций к 24 февраля. Ограничения могут включать в себя запреты на экспорт предметов роскоши и обслуживание нефтяных танкеров, а также сокращение импортных квот ЕС на российские удобрения.

