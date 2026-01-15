Экс-гендиректору «Кэн-пака» Давидяну предложили остаться в компании

Демидов отметил, что компания будет планово выполнять свои обязательства и по поставкам перед основными заказчиками «на уровне не ниже прошлого года». Гендиректор добавил, что в 2026 г. планируется рассмотреть вопрос об индексации зарплат, не исключена и выплата премий по итогам работы в 2025 г.