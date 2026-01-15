Газета
Главная / Бизнес /

Экс-гендиректору «Кэн-пака» Давидяну предложили остаться в компании

Ведомости

Прежнему генеральному директору одного из ключевых российских производителей алюминиевых банок – ООО «Кэн-пак завод упаковки» Арсену Давидяну сделано предложение остаться в компании, рассказал «Ведомостям» новый глава компании Владислав Демидов.

По его словам, предприятия компании продолжают работать, перерывов в производстве не было. Менеджмент компании ее не покинул.

Демидов отметил, что компания будет планово выполнять свои обязательства и по поставкам перед основными заказчиками «на уровне не ниже прошлого года». Гендиректор добавил, что в 2026 г. планируется рассмотреть вопрос об индексации зарплат, не исключена и выплата премий по итогам работы в 2025 г.

31 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе ООО «Кэн-пак завод упаковки» и его торгового дома ООО «Кэн-пак» под временное управление российского «Стальэлемента». Документ был опубликован 13 января. Такое решение связано с недобросовестным поведением компаний по отношению к партнерам, завышением цен и поддержкой Украины. 

