«Кэн-пак» планирует инвестпрограмму по обновлению производственных мощностей
Один из ключевых российских производителей алюминиевых банок – ООО «Кэн-пак завод упаковки» планирует инвестпрограмму по обновлению и модернизации производственных мощностей. Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор компании Владислав Демидов.
Он не стал исключать и расширение производства. Однако Демидов считает, что для необходимо выходить на внешние рынки, например в странах СНГ, таких, как Казахстан и Белоруссия.
Сейчас компания занимает 25% рынка алюминиевых банок, уточнил Демидов. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает долю CanPack на отечественном рынке на уровне 30–35%. По словам эксперта, выпуск банок в России в 2025 г. – «на уровне 12 млрд шт.».
Демидов пояснил «Ведомостям» что предприятия компании продолжают работать, перерывов в производстве не было. По словам топ-менеджера, на первой встрече с сотрудниками компании он сообщил, что обязательства перед ними продолжат выполняться в полном объеме.
31 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе ООО «Кэн-пак завод упаковки» и его торгового дома ООО «Кэн-пак» под временное управление российского «Стальэлемента». Документ был опубликован 13 января. Такое решение связано с недобросовестным поведением компаний по отношению к партнерам, завышением цен и поддержкой Украины.