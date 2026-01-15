Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Кэн-пак» планирует инвестпрограмму по обновлению производственных мощностей

Ведомости

Один из ключевых российских производителей алюминиевых банок – ООО «Кэн-пак завод упаковки» планирует инвестпрограмму по обновлению и модернизации производственных мощностей. Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор компании Владислав Демидов.

Он не стал исключать и расширение производства. Однако Демидов считает, что для необходимо выходить на внешние рынки, например в странах СНГ, таких, как Казахстан и Белоруссия.

Сейчас компания занимает 25% рынка алюминиевых банок, уточнил Демидов. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает долю CanPack на отечественном рынке на уровне 30–35%. По словам эксперта, выпуск банок в России в 2025 г. – «на уровне 12 млрд шт.».

Демидов пояснил «Ведомостям» что предприятия компании продолжают работать, перерывов в производстве не было. По словам топ-менеджера, на первой встрече с сотрудниками компании он сообщил, что обязательства перед ними продолжат выполняться в полном объеме.

31 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе ООО «Кэн-пак завод упаковки» и его торгового дома ООО «Кэн-пак» под временное управление российского «Стальэлемента». Документ был опубликован 13 января. Такое решение связано с недобросовестным поведением компаний по отношению к партнерам, завышением цен и поддержкой Украины. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь