Главная / Бизнес /

Mitsubishi купит газовые активы Aethon в США за $5,2 млрд

Ведомости

Mitsubishi Corp. договорилась о приобретении газовых и трубопроводных активов Aethon Energy Management LLC в США за $5,2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление японской компании.

По данным агентства, стороны работали над сделкой как минимум с середины 2025 г. Согласно другому заявлению, Mitsubishi инвестирует $5,2 млрд в активы, а также берет на себя долг Aethon в размере $2,33 млрд. Исходя из этого, стоимость компании оценивается в $7,5 млрд. Aethon Energy Management при этом сохранит право выкупить до 25% активов в сегменте разведки и добычи.

Bloomberg отмечает, что японские энергетические компании наращивают присутствие в нефтегазовой отрасли США на фоне поддержки со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая призывает Токио увеличивать инвестиции.

«Газовый рынок США является крупнейшим в мире по внутреннему спросу, производству и экспорту, и ожидается дальнейший рост спроса, обусловленный увеличением энергопотребления в центрах обработки данных и искусственного интеллекта», – заявили в Mitsubishi.

28 октября сообщалось, что в ходе визита Трампа в Японию он подписал с премьером Санаэ Такаити документы, направленные на укрепление экономических и стратегических отношений. Среди них – рамочное соглашение по поставкам критически важных минералов и редкоземельных ресурсов, а также меморандум о «технологическом процветании».

