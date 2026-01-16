Mitsubishi купит газовые активы Aethon в США за $5,2 млрд

По данным агентства, стороны работали над сделкой как минимум с середины 2025 г. Согласно другому заявлению, Mitsubishi инвестирует $5,2 млрд в активы, а также берет на себя долг Aethon в размере $2,33 млрд. Исходя из этого, стоимость компании оценивается в $7,5 млрд. Aethon Energy Management при этом сохранит право выкупить до 25% активов в сегменте разведки и добычи.