Китай с начала 2026 года прекратил импорт электроэнергии из России
Китай полностью остановил закупки электроэнергии из России с 1 января 2026 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, причиной стало то, что экспортные цены впервые превысили внутренние китайские тарифы. Из-за этого импорт электроэнергии стал экономически невыгодным для Пекина.
Экспорт в Китай осуществляла «Интер РАО» за счет излишков электроэнергии на Дальнем Востоке, в основном выработки ГЭС «Русгидро». Контракт с государственной электросетевой корпорацией Китая был заключен в 2012 г. и действует до 2037 г. За весь срок планировалось поставить около 100 млрд кВт\ч, или примерно 4 млрд кВт\ч в год.
Формула цены в контракте не раскрывается. По оценке «Коммерсанта», она может быть привязана к одноставочной цене на Дальнем Востоке с учетом тарифа магистральных сетей до линии «Амурская – Хэйхэ» и маржи «Интер РАО». Далее китайские компании реализуют электроэнергию потребителям по розничным тарифам.
Цена электроэнергии в Китае остается практически неизменной и составляет около 350 юаней за 1 МВт\ч, или порядка 3900 руб. за 1 МВт\ч. В то же время на Дальнем Востоке РФ с начала 2026 г. цены растут опережающими темпами.
В «Интер РАО» сообщили, что экспортный контракт продолжает действовать. В компании подчеркнули, что стороны изучают возможности возобновления торговли электроэнергией и не рассматривают вопрос о расторжении соглашения. При этом там отметили, что электропотребление на Дальнем Востоке растет более чем на 4% в год, а дефицит генерации снижает экспортные возможности и ограничивает поставки в Китай.
7 января «Ведомости» сообщали, что торговое сотрудничество России и Китая ускоренно росло с 2021–2022 гг. По итогам 2024 г. товарооборот достиг почти $245 млрд. Однако в январе – ноябре 2025 г. динамика ухудшилась: поставки из России в Китай сократились на 5,9% год к году, а из КНР в РФ – на 11,9%. Отмечалось, что около 75% российского экспорта в КНР – топливо. Китай же поставляет в РФ промышленное оборудование, автомобили и электронику.