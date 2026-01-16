Китай с начала 2026 года прекратил импорт электроэнергии из России

7 января «Ведомости» сообщали, что торговое сотрудничество России и Китая ускоренно росло с 2021–2022 гг. По итогам 2024 г. товарооборот достиг почти $245 млрд. Однако в январе – ноябре 2025 г. динамика ухудшилась: поставки из России в Китай сократились на 5,9% год к году, а из КНР в РФ – на 11,9%. Отмечалось, что около 75% российского экспорта в КНР – топливо. Китай же поставляет в РФ промышленное оборудование, автомобили и электронику.