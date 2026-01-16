Азербайджан начал поставки газа в Германию через Трансадриатический газопровод

В сообщении подчеркивается, что в соответствии с газовой стратегией, сформированной под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, SOCAR непрерывно расширяет маркетинговую деятельность в Европе и на Ближнем Востоке, увеличивая портфель сотрудничества с покупателями и укрепляя позиции страны как надежного поставщика энергии.