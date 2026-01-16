Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Азербайджан начал поставки газа в Германию через Трансадриатический газопровод

Ведомости

Азербайджан начал поставки природного газа в Австрию и Германию через Трансадриатический газопровод (TAP), сообщает государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Это расширяет географию экспорта страны до 16 европейских государств.

Как отмечается в пресс-релизе компании, TAP, являющийся европейским сегментом Южного газового коридора, вышел на новый этап, обеспечив поставки значительных объемов газа на рынки Южной и Центральной Европы. Поставки в Австрию и Германию осуществляются через Италию.

В сообщении подчеркивается, что в соответствии с газовой стратегией, сформированной под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, SOCAR непрерывно расширяет маркетинговую деятельность в Европе и на Ближнем Востоке, увеличивая портфель сотрудничества с покупателями и укрепляя позиции страны как надежного поставщика энергии.

3 ноября 2025 г. энергетическая инвестиционная платформа XRG, созданная нефтяной компанией ОАЭ ADNOC в ноябре 2024 г., объявила о подписании предварительного соглашения на приобретение доли в ЗАО «Южный газовый коридор» у министерства экономики Азербайджана.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь