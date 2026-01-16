Азербайджан начал поставки газа в Германию через Трансадриатический газопровод
Азербайджан начал поставки природного газа в Австрию и Германию через Трансадриатический газопровод (TAP), сообщает государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Это расширяет географию экспорта страны до 16 европейских государств.
Как отмечается в пресс-релизе компании, TAP, являющийся европейским сегментом Южного газового коридора, вышел на новый этап, обеспечив поставки значительных объемов газа на рынки Южной и Центральной Европы. Поставки в Австрию и Германию осуществляются через Италию.
В сообщении подчеркивается, что в соответствии с газовой стратегией, сформированной под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, SOCAR непрерывно расширяет маркетинговую деятельность в Европе и на Ближнем Востоке, увеличивая портфель сотрудничества с покупателями и укрепляя позиции страны как надежного поставщика энергии.
3 ноября 2025 г. энергетическая инвестиционная платформа XRG, созданная нефтяной компанией ОАЭ ADNOC в ноябре 2024 г., объявила о подписании предварительного соглашения на приобретение доли в ЗАО «Южный газовый коридор» у министерства экономики Азербайджана.